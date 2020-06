-

Christian Dahl, directeur de Cyan Racing, et Thed Björk, pilote de l'équipe, se sont unis pour rendre hommage à Andy Priaulx suite à la décision du Britannique de ne pas poursuivre son aventure en WTCR - FIA World Touring Car Cup avec l'équipe Lynk & Co.

Priaulx, triple vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme WTCC de la FIA, a rejoint Cyan Performance Lynk & Co pour la saison WTCR 2019 avec comme point d'orgue sa victoire dans la course 3 lors de la WTCR Race of Macau en novembre dernier.



Le PDG et fondateur de Cyan, Christian Dahl, a déclaré "Nous sommes bien sûr tristes de voir Andy partir. Nous respectons toutefois pleinement sa décision et nous resterons en contact avec lui pour l'avenir. Nous avons commencé notre travail pour trouver un nouveau pilote pour la saison à venir".



Björk, qui a été confirmé comme pilote de Cyan Performance Lynk & Co pour une deuxième saison plus tôt dans la journée, a ajouté : "Je suis désolé de voir Andy partir, nous avons vécu une belle coopération l'année dernière, et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir".

WTCR La légende du World Touring Car, Priaulx, explique sa décision “déchirante” de mettre un terme à l IL Y A 6 HEURES

The post Björk et Dahl saluent le départ du champion Priaulx appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Björk repart pour un tour : Le Champion du monde suédois se prépare pour une nouvelle campagne WTCR IL Y A 7 HEURES