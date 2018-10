Thed Björk pense qu'une stratégie "intelligente" sera la clé du succès lorsque la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO reprendra ses droits dans les rues de Wuhan, dans le centre de la Chine.

Le doublé de Björk à Ningbo le week-end dernier l'a propulsé à la deuxième place du classement, à huit points du leader Gabriele Tarquini, à neuf courses de la fin.



«Je suis deuxième au championnat, c’est très serré et j’ai engrangé beaucoup de points à Ningbo. Mais, sur un circuit en ville, il faut vraiment essayer de sauver le maximum de points possibles car les courses sont toujours difficiles», a déclaré Björk. «De toute évidence, les qualifications se feront à fond car on peut réparer la voiture pour la course. Mais en course, il faut aussi être malin sur un circuit urbain. Ce sera très, très difficile d’obtenir les points ici, mais c’est la même chose pour tout le monde. »



Björk, sur sa Hyundai YMR, est fan du Wuhan International Street Circuit au vu du track walk effectué sur la piste plus tôt cette semaine.



«Je suis très impressionné de venir à Wuhan et de voir son circuit en ville», a déclaré le champion 2017 du FIA World Touring Car. «C’est très agréable, très fluide et cela demande beaucoup d’efforts. Je pense que la piste est vraiment bonne pour dépasser d'après ce que j'ai vu et que ce sera une très bonne course. »

The post Björk, fan de Wuhan, veut se montrer intelligent appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.