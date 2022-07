Thed Björk a rejoint ses équipiers de Lynk & Co Cyan Yann Ehrlacher et Yvan Muller en devenant l'un des trois seuls pilotes à avoir disputé les 100 courses du WTCR – FIA World Touring Car Cup races à Vila Real.

Et après la course 2 de la WTCR Race of Portugal, Björk a révélé son sentiment de fierté face à cet exploit.



Sur Facebook, le Suédois a écrit :"Je suis fier d'être l'un des trois pilotes qui ont participé à toutes les courses. J'admire mon équipe qui a préparé nos voitures pour chaque course, et pour tout le sang, la sueur et les larmes derrière certaines d'entre elles. Je vous salue tous ! Merci au FIA WTCR, à Cyan Racing et à tous ceux qui, dans les coulisses, ont rendu tout cela possible."



Björk a également rendu hommage à Robert Kightley, le technicien de Cyan Racing qui est décédé dans le paddock de Vila Real en 2019.



"Vila Real et le peuple portugais sont incroyables et j'adore être ici. Mais c'est aussi émouvant puisque nous avons perdu un membre bien-aimé de l'équipe, Robert, ici il y a trois ans. Nous ne pouvons pas compter le nombre de fois où lui et sa famille ont été dans nos pensées ce week-end."



Après avoir enregistré un abandon dans la course 1, Björk s'est classé 11e dans la course 2.

