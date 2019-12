Candidat au titre WTCR / OSCARO, Thed Björk est impatient de courir de nuit au Sepang International Circuit.

Les Courses 2 et 3 de la WTCR Race of Malaysia auront lieu au crépuscule et de nuit respectivement, grâce aux tout nouveaux projecteurs du circuit.



Bien que les chances de titre de Björk soient minces suite à des qualifications peu fructueuses vendredi, le pilote Cyan Racing Lynk & Co est ravi de courir en nocturne.



"J'ai remporté le FIA World Touring Car Championship de nuit au Qatar [en 2017] et c'est une très bonne sensation de conclure la saison ainsi, sous les projecteurs,” déclare le Suédois. “Bien sûr, on voit tout, donc ce n'est pas comme la nuit au Nürburgring par exemple, mais l'ambiance est sympa quand on court de nuit.”

The post Björk impatient de courir de nuit en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.