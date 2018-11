Björk: le feeling est fantastique après les premiers tests de Lynk & Co en WTCR

L'ancien champion du monde de supertourisme FIA WTCC Thed Björk a testé la Lynk & Co 03 TCR et l'a approuvée après cette première sortie.

Björk,premier pilote confirmé chez Lynk & Co Cyan Racing pour la saison prochaine WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO le mois dernier, était en action à Estoril au Portugal et à Mantorp Park dans son pays d'origine, alors que les préparatifs en vue des débuts de la Lynk & Co 03 TCR la saison prochaine se poursuivent à un rythme soutenu.



«La sensation de faire les premiers tours d'une toute nouvelle voiture de course est fantastique et je dois dire que la Lynk & Co 03 TCR a répondu à mes attentes», a déclaré Björk, quatre fois vainqueur en WTCR OSCARO 2018.



"Geely Group Motorsport a fait un excellent travail de développement jusqu'à présent et nous sommes impatients de commencer car nous sommes sans doute confrontés à l'une des saisons les plus difficiles de l'histoire des voitures de tourisme en 2019."

