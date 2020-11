Thed Björk a remporté sa première victoire en WTCR - FIA World Touring Car Cup après une attente de 546 jours, avec une victoire signée dans la course 3 de la WTCR Race of Spain. Il explique ce qui avait fait la différence au MotorLand Aragón.

Björk n'avait plus gagné dans la série depuis la WTCR Race of Netherlands à Zandvoort le 19 mai 2019. Une attente qui a pris fin lorsqu'il a emmené un doublé Cyan Performance Lynk & Co devant son jeune équipier, l'Uruguayen Santiago Urrutia, pour un triomphe attendu de longue date.



"Au départ, il est vraiment important de s'extraire de la mêlée en première position car cela change votre course au lieu de vous battre au milieu du peloton", a déclaré le Suédois, champion du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2017.



"Donc pour moi, c'était parfait, c'était mon objectif. Même si ce n'était pas facile, je pensais qu'il était impossible que quelqu'un d'autre se trouve à ma droite à la sortie du virage 1. C'était un départ parfait".