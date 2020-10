Björk, le champion du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2017, admet que le Slovakia Ring, long de 5,922 kilomètres, sera difficile à aborder avec sa Lynk & Co 03 TCR, équipée par Goodyear, sur la base de sa forme précédente.



"Avec la saison très courte et intense avec laquelle nous devons disposer cette année, chaque week-end est crucial, en particulier celui du Slovakia Ring car nous savons que ce sera un niveau de défi supplémentaire", a déclaré le pilote suédois.



"Comme vous l'avez vu l'année dernière, le Slovakia Ring a probablement été le circuit le plus difficile pour nous au calendrier et je pense qu'il le sera aussi [cette année]. Nous nous sommes entraînés là-bas, mais c'est un circuit difficile pour nous, alors voyons ce que nous pourrons faire une fois sur place. Il ne sert à rien de sur-analyser la situation, nous devons continuer à jouer notre carte et à tenir nos promesses, quels que soient les défis à relever".



Fredrik Wahlén, le patron de l'équipe Cyan Performance qui aligne Björk et Santiago Urrutia, a déclaré : "Nous avons eu une course difficile au Slovakia Ring l'année dernière, alors que nous sommes arrivés sans essais préalables et avec une nouvelle voiture. Nous avons fait des progrès considérables depuis et nous avons testé plusieurs fois sur le circuit".