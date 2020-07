Björk peut-il briller sur la piste qu’il a apprise en ligne ?

-

Thed Björk était un débutant à Macao lorsque le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA lui a rendu visite en 2017, l'année de son titre mondial. Bien qu'il n'y ait jamais roulé auparavant, Björk a décrit son week-end à Macao comme "un cap", après avoir terminé quatrième et cinquième dans les deux courses et marqué ainsi des points cruciaux.

Et c'est en partie grâce à sa connaissance de ce parcours de 6 120 kilomètres que le Suédois a pu se familiariser avec pilotage sur son simulateur RaceRoom Racing Experience.



"Macao était tout nouveau pour moi et on vous dit souvent que la première fois que vous allez à Macao, vous êtes à sept secondes au tour, parce que Macao est un vrai défi", a déclaré Thed Björk. "Du coup, j'étais très heureux car lors des qualifications, [Rob] Huff étaittout simplement fantastique, comme toujours à Macao, mais j'étais à seulement six ou sept dixièmes de lui lors des qualifications. Et comme j'étais en lutte pour le championnat, je me suis mis dans une certaine condition mentalement "assurer les points, ne pas faire de score nul, juste me concentrer et ne rien toucher."



Björk, qui fait partie de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co, a acheté son simulateur "au début de 2016, quand je devaisapprendre tous les circuits du WTCC parce que j'étais un débutant", se rappelle-t-il. "Et j'ai choisi la voiture d'Yvan Müller parce que ma voiture n'était pas dans le jeu. Je n'osait même pas rêver de ce qui allait se passer en 2017. Je n'ai pas fait beaucoup d'entraînement. C'est surtout mon fils qui s'entraîne, mais je vais faire de mon mieux et voir jusqu'où je peux aller".

