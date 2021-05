Thed Björk est prêt à aller chercher son second titre en FIA World Touring Car lors de cette saison 2021, se préparant à affronter "la grille de départ la plus fort que nous ayons vu".

Björk, qui est devenu champion du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2017, fait partie du quatuor Lynk & Co engagé en WTCR - FIA World Touring Car Cup cette saison.



Il entamera sa lutte pour le titre lors de la WTCR Race of Germany du 3 au 5 juin, pour l'ouverture de la saison sur la Nürburgring Nordschleife.



"Il ne fait aucun doute que [c'est] l'un des pelotons les plus forts que nous ayons vus et nous sommes prêts ", a déclaré Björk au sujet des 22 voitures inscrites en WTCR.



"J'ai attendu depuis 2017 donc, définitivement, je veux gagner. Avec Yann [Ehrlacher] dans l'équipe, qui a remporté le titre l'année dernière, nous savons que cela peut être possible pour nous. Nous devons juste être intelligents et nous concentrer à nouveau. Gagner le titre cette année est mon objectif, mais pour y parvenir, je veux remporter quelques bonnes victoires, ce sera un premier objectif, et aller chercher le titre à la fin, qui sera l'étape suivante. Pour amasser un maximum de points, il n'y a pas le choix, il faut gagner".

