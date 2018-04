Björk prêt à défendre son titre après son premier vrai test en WTCR

Thed Björk estime qu'il est prêt à se battre pour décrocher un deuxième titre mondial consécutif après sa première "vraie journée de test" au volant de sa Hyundai i30 N TCR du YMR.

Björk sera au départ du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, le nouveau nom du World Touring Car Championship, que le Suédois a remporté en 2017 après un duel final face à Norbert Michelisz lors de la dernière course de la saison.



S'exprimant après les tests officiels du WTCR à Barcelone jeudi, Björk a commenté :"Nous avons fait quelques shakedowns mais maintenant nous avons beaucoup de choses à exploiter. Aujourd'hui, c'était comme la première vraie journée d'essai, et j'ai le sentiment que maintenant nous nous situons où nous voulons être et maintenant nous nous préparons pour la première course à Marrakech."



Au sujet de sa Hyundai i30 TCR, Björk a ajouté :"Ce n'est pas comme une voiture TC1 que nous avions avant, et qui était totalement développée autour de moi. Il s'agit ici d'une voiture client et nous ne pouvons pas faire beaucoup de changements dessus. Mais d'un autre côté je vais prendre cette voiture et me concentrer sur les petites choses, ajuster les réglages et être aussi rapide que possible."



"L'an passé, la pression était vraiment là pour aller chercher le championnat et ce n'était pas facile. C'était vraiment une expérience exigeante mais nous l'avons fait. Je vais prendre cela avec moi, je me sens plus détendu cette année et je peux seulement faire ce que je peux avec la voiture."