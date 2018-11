Björk remporte le WTCR DHL Pole Position Award 2018, le gagnant du concours, M. Ho présente le

Thed Björk est le lauréat du DHL Pole Position Award décerné par le WTCR en 2018, après avoir signé six poles cette saison dans la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Björk compte deux unités de plus que Rob Huff en termes de pole position, alors que le champion, Gabriele Tarquini, a remporté le titre en ne signant que deux poles en 2018.



Mais Björk n’était pas le seul homme à célébrer à Macao - théâtre de la finale de la saison 2018 - du 15 au 18 novembre. M. Bem Ho, de Hong Kong, a été tiré au sort dans le cadre du concours WTCR #PolePosition DHL, et a eu le privilège de présenter le trophée à Thed Björk dans le cadre de la remise de son prix sur la grille de départ avant la course 3 à Macao.



La qualification est un moment crucial lors de chaque week-end WTCR. Dans la bataille contre la montre, les pilotes ont besoin de nerfs d'acier, de précision et de courage pour s'assurer une position de départ à l'avant de la grille. DHL est un partenaire précieux de l'industrie automobile et le partenaire logistique officiel du WTCR.



Le DHL Pole Position Award a été attribué au pilote ayant obtenu le plus grand nombre de pole positions de la saison, tandis que la possibilité de remettre le trophée était consécutive à un concours en ligne ouvert au public, invité à partager une photo de la voiture qu’il jugeait digne de mériter la pole DHL.



«C’est vraiment agréable d’avoir ce prix, mais ce n’est pas seulement le mien, c’est aussi celui de toute l’équipe, a déclaré Björk, vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2017.« Je vais profiter de ce moment et je suis heureux pour M. Ho d'avoir remporté le concours DHL #PolePosition et qu'il ait eu l'occasion de faire cette présentation. "



L’équipe YMR de Thed Björk a été l’un des 12 participants au WTCR sur la saison complète, qui ont tous fait confiance à DHL pour transporter leurs voitures et leur équipement sur les courses de fin de saison en Asie.



Les pole positions DHL en WTCR de Björk en 2018

WTCR AFRIQUIA Race du Maroc, Marrakech (Course 1)

WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife (Course 1 et Course 3)

WTCR Race du Portugal, Vila Real (Course 3)

Course WTCR de China-Ningbo, Ningbo (Course 1 et Course 3)

