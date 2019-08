Thed Björk a décrit Yvan Muller comme une "véritable légende du supertourisme", alors que son équipier du Cyan Racing Lynk & Co fête ses 50 ans.

Björk et Muller travaillent ensemble depuis 2017, date à laquelle Muller a joué un rôle prépondérant dans les coulisses en remportant le championnat du monde FIA des voitures de tourisme WTCC pour l'équipe Volvo Polestar dirigée par Cyan.



Ils sont devenus coéquipiers de l'équipe éponyme de Muller lors de la première édition du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2018, un partenariat qui s'est poursuivi en 2019, même si les deux pilotes roulent désormais sous les couleurs de Cyan Racing Lynk & Co.



"Yvan est une véritable légende de la course automobile de tourisme avec toutes ses connaissances, avec tout ce qu'il a fait sur la piste," a déclaré Björk. "Il est toujours là, il est toujours rapide, il a toujours sa vitesse. Quand j'ai appris à mieux le connaître en 2017, les connaissances qu'il m'a apportées et que j'ai pu utiliser pour être champion du monde étaient vraiment primordiales, et ont fait de moi un meilleur pilote."



Christian Dahl, propriétaire et fondateur du Cyan Racing, ajoute : " J'ai rencontré Yvan pour la première fois en privé fin 2016 et dès l'année suivante, nous avons travaillé en étroite collaboration. Yvan a été à la fois conseiller et pilote d'essais et de course. À tous ces titres, il a été un grand atout pour notre projet et nous a aidés dans notre succès international. Je vois Yvan comme le Schumacher des voitures de tourisme. Joyeux anniversaire à lui."

The post Bjork rend hommage à « la légende » Muller, alors que son équipier en WTCR fête ses 50 ans appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.