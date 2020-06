Björk repart pour un tour : Le Champion du monde suédois se prépare pour une nouvelle campagne WTCR

-

Thed Björk a été confirmé comme pilote Lynk & Co pour une deuxième saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le Suédois, âgé de 39 ans, participera à la compétition sous la bannière de Cyan Performance Lynk & Co au volant d'un Lynk & Co 03 TCR construite en Chine.



"En tant qu'équipe, nous avons fait une excellente saison en 2019, alors que j'espérais une meilleure saison à titre personnel", a déclaré Björk, champion du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2017. "Gagner le titre par équipe est toujours l'objectif principal pour la saison 2020 et mon objectif personnel est évidemment de jouer le championnat pilotes, de me battre à nouveau pour le titre".



"Les quelques jours de test que nous avons pu effectuer avant le confinement étaient vraiment prometteurs et m'ont rendu confiant pour la saison à venir."



La structure Cyan Racing dirigée par Christian Dahl avait précédemment annoncé Yann Ehrlacher et Yvan Muller pour cette nouvelle saison de WTCR. Un quatrième pilote sera révélé en temps voulu après qu'Andy Priaulx ait confirmé qu'il quitterait son rôle pour consacrer plus de temps à la carrière de course de son fils Sebastian.

