Björk roule suédois pour son design de numéro de course en WTCR

Le Suédois a choisi le patriotisme avec son numéro de course pour la saison 2019 du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Conservant le chiffre'11' qu'il a utilisé en 2018, la création du champion du monde FIA WTCC 2017 est basée sur le bleu et le jaune du drapeau de son pays.



Le pilote Lynk & Co a expliqué : "Nous avons fait le design avec l'équipe car nous avons décidé de faire tous la même chose [dans l'équipe]. Et j'ai bien sûr les couleurs suédoises, bleues et jaunes, je suis dont content."



Eurosport Events, le promoteur du WTCR / OSCARO, a invité les pilotes à soumettre leurs propres dossards pour 2019. Bien qu'ils ne figureront pas sur les côtés ou les pare-brise des voitures en compétition conformément aux règlements sportifs WTCR / OSCARO de la FIA, ils auront plusieurs utilisations pour plaire aux fans, y compris les graphiques télévisés et le matériel d'affichage des séances d'autographes.



La nouvelle saison débute à l'occasion de la WTCR Race of Morocco du 5 au 7 avril.

