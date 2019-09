Pilote Cyan Racing Lynk & Co, Thed Björk s'attend à de nombreux dépassements pour le début de la seconde partie de saison 2019 en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, au Ningbo International Speedpark.

Ce circuit construit en 2017, qui accueillera la WTCR Race of China du 13 au 15 septembre, est populaire parmi les pilotes, dont sept y sont montés sur le podium la saison dernière.



Björk, qui a remporté deux victoires sur ce tracé de 4,01 kilomètres en septembre 2018 au volant d'une YMR Hyundai i30 N TCR, déclare : “C'est un circuit très technique, mais il y a de bons endroits pour dépasser et je l'apprécie.”



“Les courses seront bonnes et c'est aussi important pour les spectateurs. Il y a eu une météo changeante par le passé et cela peut engendrer encore plus de spectacle. Avec une lutte pour le titre si serrée, ça va être vraiment intéressant.”



Alors qu'il reste 12 courses au programme en quatre week-ends, Björk est troisième du classement provisoire à 50 points du leader, Esteban Guerrieri de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport motorisée par Honda.

The post Björk s’attend à de nombreux dépassements à la WTCR Race of China appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.