Thed Björk a indiqué qu'il était "reconnaissant" que les Coursee 1 et 2 de la WTCR Race of Germany ont été annulées, avançant que "la sécurité doit passer avant tout".

Le Suédois, vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA 2017, a commenté l'annulation des deux courses de WTCR sur la Nordschleife, une décision née du fait que Goodyear Racing ne pouvait pas garantir que les pneus prévus pour l'épreuve se comportent comme prévu.



Björk, qui fait partie de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co, a écrit sur Facebook :"Nos courses sont annulées ici au Nürburgring et même si c'est avec des sentiments mitigés, j'en suis vraiment reconnaissant. Pourquoi ? En tant que pilote de course, je veux toujours courir, mais la sécurité doit passer en premier. Je suis triste pour tous les spectateurs qui sont venus de loin pour nous voir et nous soutenir, mais j'espère que vous comprenez tous. Mais surtout, je suis fier de faire partie de l'une des séries de voitures de tourisme de la FIA les plus professionnelles au monde et d'un fournisseur de pneus qui nous respecte tellement en tant que pilotes et pour notre sécurité qu'il prend la décision audacieuse d'annuler une course parce que la sécurité passe avant tout. Merci."

