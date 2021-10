Thed Björk a prévu de passer sa journée libre en WTCR - FIA World Touring Cup ce week-end sur à suivre les 6 Heures de Most, la manche décisive du championnat du monde d'endurance FIM 2021.

Björk, qui a réalisé le septième temps des qualifications en WTCR au volant de sa Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear, est un "très grand fan de moto". Mais s'il est impatient de regarder la finale de la saison de l'EWC, il n'a pas l'intention de s'essayer à nouveau aux deux roues, ce qu'il a fait dans sa Suède natale plus tôt dans sa carrière.



"Je suis un très grand fan des motos et je me souviens des très bonnes épreuves en Suède lorsque les voitures supertouring étaient ensemble avec les superbikes, ce qui constituait un spectacle fantastique pour les gens", a déclaré Björk. "Je suis toujours fan de cela et les deux contribuent à l'intérêt des spectateurs."



"Je ne reviendrai pas [à la course de moto] parce que j'ai chuté lors de ma dernière course et je veux en rester là. Quand nous étions en Slovaquie [ensemble avec l'EWC en 2019], le début de la course était vraiment intense et ça va être intéressant de voir le départ et de sentir l'atmosphère de cette épreuve moto."



Photo : FIMEWC.com

