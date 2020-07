-

Thed Björk est mis à contribution par son équipe Cyan Performance Lynk & Co pour l'aider à sélectionner son nouveau coéquipier pour la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Suite à la décision d'Andy Priaulx de se retirer de ses fonctions de pilote à plein temps, Cyan cherche un remplaçant et a récemment fait appel à Björk pour l'aider à évaluer deux recrues potentielles sur le circuit d'Anderstorp en Suède.



Dans le dernier épisode de Challenge the World, Björk a déclaré "Nous sommes ici à Anderstorp, Scandinavian Raceway, pour tester deux nouveaux pilotes et l'un d'entre eux sera mon nouveau coéquipier".



Yann Ehrlacher, qui est passé de Cyan Performance Lynk & Co à Cyan Racing Lynk & Co pour 2020, a donné quelques conseils aux pilotes en lice pour le volant de la quatrième TCR de Lynk & Co 03 dans le WTCR.



"Quand vous faites un shoutoot comme celui-ci, il n'est pas nécessaire de dire seulement les choses que vous voulez que les gens entendent. Vous devez être honnête, dire la vérité parce que si vous obtenez la confiance de l'équipe, c'est déjà un pas et c'est peut-être le plus important".



La saison 2020 du WTCR va s'ouvrir au Salzburgring en Autriche les 12 et 13 septembre. Cliquezicipour voir le dernier épisode de Challenge the World.



Photo :Cyan Racing

WTCR Le rookie Magnus se livre sur WTCR Fast Talk by Goodyear HIER À 10:00

The post Björk sur le pont pour sélectionner un nouvel équipier appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Comment la campagne d’Esports WTCR de présaison de Guerrieri n’a pas été récompensée à sa juste 21/07/2020 À 07:00