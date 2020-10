Le champion du monde 2017 des voitures de tourisme estime que la réduction de 10 millimètres de la garde au sol de sa Lynk & Co 03 TCR, en accord avec la Balance de Performance en vigueur en WTCR, l’aidera, ainsi que ses équipiers pilotant une Lynk & Co, à retrouver les avant-postes après une difficile WTCR Race of Slovakia le week-end dernier.

“Le plus important, c’est la garde au sol, qui fera une différence, et j’espère que nous serons de retour dans la lutte avec les autres, car en Slovaquie, nous n’avions pas l’impression de pouvoir nous battre”, dit le pilote Cyan Performance Lynk & Co. “Si tel est le cas, cela n’a aucun intérêt, mais si nous pouvons lutter, c’est une bonne chose. De nombreuses voitures et de nombreux pilotes sont très rapides et très bons ici. Ça va être génial d’être en mesure de se battre [avec eux].”