Bence Boldizs est prêt à prendre le départ de la course 2 en grille inversée depuis la DHL Pole Position sur la WTCR Race of Spain au MotorLand Aragón.

Le Hongrois, qui avait également hérité de la pole position DHL sur la grille inversée lors de la précédente WTCR Race of Hungary, s'est classé 10e de la Q2 au volant de sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport. Son coéquipier Mikel Azcona semblait destiné à terminer 10e, mais le héros local a réalisé un temps assez bon assurer la neuvième place, laissant une première ligne 100% CUPRA Leon Competicion.



"Incroyable - je ne m'attendais pas à ça, je ne suis jamais venu ici avant", a déclaré Boldisz. "Je suis incroyablement heureux, mais je dois faire un meilleur départ qu'en Hongrie. Nous sommes ici en Espagne, donc c'est génial pour le trophée Rookie, même si c'est en grille inversée".



Néstor Girolami a réalisé le huitième temps de la séance au volant de sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, ce qui signifie qu'il s'élancera sur la deuxième ligne pour la course 2. Gabriele Tarquini partira à ses côtés au volant de sa Hyundai i30 N TCR du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.



Yvan Muller s'est classé sixième en Q2, ce qui signifie qu'il a manqué de peu la Q3. Sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR s'alignera sur la troisième ligne pour la Course 2.