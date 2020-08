Boldisz, rookie en WTCR, espérait gagner gros, mais pas comme cela !

-

Le nouveau venu hongrois Bence Boldizs ne se met pas la pression pour obtenir de grands résultats en WTCR - FIA World Touring Car Cup lorsque l'action débutera en Autriche le mois prochain.

Le jeune homme de 23 ans a été repéré par le Zengő Motorsport pour faire le grand saut du Championnat hongrois de Rallycross vers la discipline phare des courses TCR, grâce à un passage remarqué dans la série monomarque.



"Nous n'avons pas de grands objectifs pour sa première saison", a confirmé Zoltán Zengő, qui a été l'artisan de l'ascension du roi du WTCR Norbert Michelisz au sommet du supertourisme. "Je veux qu'il acquière le plus d'expérience possible et qu'il parcoure de nombreux kilomètres en piste avec les pilotes les plus professionnels et qu'il apprenne des meilleurs".



Bien que l'apprentissage soit la clé pour Boldizs lors de cette première année, Zengő fonde de grands espoirs sur ce jeune talent pour l'avenir.



"Il y a beaucoup de pilotes hongrois talentueux, mais nous pensons que Bence et Zengő Motorsport peuvent atteindre de grands objectifs dans les années à venir", a déclaré Zengő.



Et bien que les comparaisons avec Michelisz soient évidentes, Zengő est prompt à minimiser cela. "Nous ne voulons pas le comparer à qui que ce soit, mais nous voyons en Bence le genre d'ambition, d'humilité, de diligence et de passion que nous recherchons".

