Boldizs, 23 ans, a fait ses débuts dans la série en 2020, alors que son compatriote hongrois Michelisz, 36 ans, était le champion en titre du WTCR pour le BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, après son triomphe en 2019.



Postant un commentaire sur sa page Facebook, Boldisz a indiqué : "Le plus grand rêve était encore à venir. À partir de septembre, je faisais la course contre le héros de mon enfance, le champion en titre du WTCR Norbi Michelisz, parmi les meilleurs pilotes de voitures de tourisme du monde".



Boldizs a piloté une CUPRA Leon Competición équipée par Goodyear pour le Zengő Motorsport dans le championnat WTCR 2020. Il s'est classé troisième au classement final des pilotes Rookie du WTCR et a pris le départ de la course 2 en grille inversée de la WTCR Race of Hungary depuis la DHL Pole Position.



"Il y a eu beaucoup de hauts et de bas pendant la saison, mais je crois que nous avons fait d'énormes progrès", a écrit Boldizs. "C'était un rêve devenu réalité, c'est encore un peu incroyable. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve".



Boldizs (voiture 55) en train de courir contre Michelisz (voiture 1) sur le Hungaroring en octobre dernier.