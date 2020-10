Boldizs, une étoile montante du sport automobile hongrois de 23 ans, s'est vu attribuer la première place sur la grille de départ de la course 2 du Hungaroring le week-end dernier et a impressionné en se hissant à la sixième place, le meilleur résultat de sa carrière en WTCR, dans sa CUPRA Leon Competición TCR équipée par Goodyear.



"C'était incroyable de se retrouver en pole position, malheureusement pas devant notre public car à cause de COVID-19, nous avons dû courir à huis clos", a déclaré Boldizs, qui fait partie du trio de pilotes du Zengő Motorsport. "Mais j'ai vu des drapeaux hongrois et des fans [en dehors de la piste] à la sortie du virage 5 et c'était incroyable à voir. J'étais tellement excité, ce n'est que le sixième week-end de TCR de ma vie et seulement le quatrième en WTCR, c'était donc incroyable.



"C'est dommage que je n'aie pas pris le meilleur départ mais j'ai réussi à trouver un bon rythme, et c'était incroyable d'être entre Norbi [Michelisz] et [Esteban] Guerrieri, et de me défendre contre lui. Ces gars sont les meilleurs dans le monde des voitures de tourisme et je suis heureux d'être ici, c'est un rêve".



Gábor Kismarty-Lechner, qui complète l'équipe Zengő avec l'Espagnol Mikel Azcona, a rejoint son compatriote Boldizs en marquant des points dans la course 2.



"Après la Course 2, j'étais très, très heureux", a déclaré Kismarty-Lechner. "Après la course 3, j'étais un peu déçu, car dès le premier tour, j'avais des problèmes de freins, donc c'était vraiment difficile pour moi. Mais je pense que dans la deuxième course, nous avons eu de bons moments, j'ai pu me battre et j'ai marqué des points, donc finalement je suis heureux".