Un membre du Skywalker Young Guns programme, Noah Monteiro, 10 ans, a remporté l'avant-dernière manche du championnat portugais de karting catégorie jeunes à Braga le jour même où son père Tiago a terminé sur le podium de la course 3 de la WTCR Race of Hungary.



Monteiro Jr s'est classé troisième et quatrième dans les manches de qualification samedi dernier, puis, dans la pré-finale du lendemain, il s'est classé septième. Cependant, il n'a rien laissé au hasard dans la finale, gagnant six places, réalisant le tour le plus rapide et franchissant la ligne d'arrivée avec 0,066s d'avance sur le pilote classé deuxième.



"Je suis toujours très heureux quand je gagne, surtout quand la victoire était difficile à obtenir", a déclaré le jeune Monteiro. "La saison s'est très bien déroulée jusqu'à présent dans la catégorie des jeunes et j'espère que je pourrai être couronné champion à la fin de l'année".



Monteiro Sr, qui s'est classé deuxième au Hungaroring au volant de sa Honda Civic Type R TCR de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport équipée de Goodyear, a déclaré : "Mon fils a gagné sa course, il a donc fait mieux que moi, mais c'était bien qu'il gagne parce qu'il est encore plus solidement en tête du championnat maintenant. Je suis très fier".



Le WTCR - FIA World Touring Car Cup reprend ses droits au MotorLand Aragón en Espagne du 30 octobre au 1er novembre. La campagne de Noah Monteiro pour le championnat portugais de karting se termine à Baltar les 14 et 15 novembre.