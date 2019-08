Bons baisers de Russie pour Azcona

Mikel Azcona reprendra sa campagne en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en Chine le mois prochain, fort de sa victoire dans une épreuve du Russian Endurance Challenge sur le Moscow Raceway le week-end dernier.

L'Espagnol Azcona, qui a remporté sa première victoire WTCR / OSCARO lors de la dernière épreuve à Vila Real, au Portugal, début juillet pour le PWR Racing motorisé par CUPRA, s'est associé à Evgeni Leonov et l'équipe VRC pour cette épreuve russe.



Faisant ses débuts sur le circuit et en course au volant d'une CUPRA TCR dans la catégorie GT, Azcona et Leonov ont terminé à la troisième place après quatre heures et deux minutes de conduite. L'ancien pilote de Formule 1 Vitaly Petrov a remporté la catégorie dans une Mercedes AMG GT3.



La WTCR Race of China se déroulera sur le Ningbo International Speedpark du 13 au 15 septembre.



Photo : CUPRA Racing

