Mikel Azcona sera bien sous les feux des projecteurs lorsque sa CUPRA équipée de Goodyear s'élancera de la pole pour la course 2 de la WTCR Race of Spain demain (dimanche).

Après que plusieurs temps de tour annulés ont été rétablis suite à une révision des infractions aux limites de piste lors des qualifications, Azcona est passé de la neuvième à la dixième place au classement final de la Q2, ce qui permet au pilote sur sa CUPRA Leon Competición de décrocher la Pole Position DHL à grille inversée pour la deuxième course de dimanche.



"J'avais un bon feeling après les qualifications", a déclaré Azcona, qui fait partie de la formation du Zengő Motorsport en WTCR - FIA World Touring Car Cup.



"Nous avons vu qu'en Q1, nous avions le rythme pour être 6e avec un bon chrono. Une infractions au sujet des limites de la piste m'ont fait perdre mes chrono de la Q2 et, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, car j'étais sur la partie verte, alors nous avons vérifié."



"Mais c'était un bon résultat dans l'ensemble, même si la course ne sera pas facile demain, car les voitures sans lest seront très rapides. Mais, comme toujours, nous allons faire de notre mieux".