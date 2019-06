Buri en wildcard sur la Nordschleife du Nürburgring en WTCR

Antti Burri aura les yeux braqués vers le top 10 lors de ses débuts en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sur le légendaire circuit de la Nordschleife du Nürburgring en Allemagne, du 20 au 22 juin.

Au volant d'une Audi RS 3 LMS alignée par la nouvelle équipe AS Motorsport qu'il a aidé à constituer, Buri devient le premier pilote finlandais à courir en WTCR / OSCARO. Après sa victoire dans la très compétitive série ADAC TCR Allemagne, l'ancien pilote de monoplace est prêt pour son prochain défi.



"Le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a toujours été un grand objectif pour moi", a déclaré le trentenaire de Turku, une ville du sud-ouest de la Finlande. "Je participe à l'ADAC TCR Allemagne depuis 2016, j'ai piloté des voitures TCR au niveau international dans les 24H Series et comme l'occasion se présentait de passer au niveau mondial, je l'ai saisi avec cette participation en pilote wildcard."



Les règlements FIA WTCR / OSCARO exigent que les pilotes wildcards s'alignent avec 20 kilogrammes supplémentaires dans leur voiture. Mais Buri espère que sa connaissance des 25,378 kilomètres de la Nürburgring Nordschleife lui permettra de compenser une partie de ce désavantage potentiel.



"Ce sont les règles, et elles sont les mêmes pour tous les wildcards, donc pas d'excuse," dit Buri. "Évidemment, le surpoids ne nous aide pas, mais ma connaissance de la piste devrait être un avantage puisque j'ai fait deux courses de 24 heures sur la Nordschleife. L'année dernière, avec mes coéquipiers, j'ai remporté la classe TCR des 24 Heures du Nürburgring. Mais les courses d'endurance ne sont pas des courses de sprint. De plus, je n'ai jamais piloté l'Audi RS 3 LMS sur la Nordschleife. Mais d'une manière générale, je connais très bien la voiture, c'est ma voiture de course dans l'ADAC TCR Allemagne depuis 2017, et j'ai déjà remporté trois victoires cette année."



Buri, qui décrit la Nordschleife du Nürburgring comme " quelque chose entre une spéciale et une autoroute ", vise une place parmi les 10 premiers lors de la WTCR Race of Germany. "Il ne peut y avoir aucun doute sur le niveau de lau #WTCR2019SUPERGRID avec tant de champions du monde et de vainqueurs des autres catégories. J'ai suivi de près le WTCR à la télévision et sur Internet, donc je sais à quel point les courses sont serrées et à quel point les écarts sont petits. Si vous êtes un peu à la traîne, vous êtes loin derrière. Nous serons très satisfaits si nous sommes dans le top 10, ce qui est mon objectif personnel. Mais honnêtement, c'est génial d'y participer pendant un week-end. Je suis sûr que j'en profiterai chaque seconde."



La dernière victoire du Finlandais dans l'ADAC TCR Allemagne a eu lieu dans la Course 2 au Red Bull Ring en Autriche le week-end dernier.



Une affaire de famille pour Buri

Antti Buri n'est pas le premier membre de sa famille à rivaliser avec Audi Power, comme il l'explique. "Courir sur Audi est une tradition et une affaire de famille pour nous car mon père, Risto, a oiloté en rallye une Audi 200 quattro dans les années 80, c'est donc formidable de faire partie de la prochaine génération pour continuer avec les quatre anneaux. Je serai le premier pilote à arborer le drapeau finlandais en WTCR. Comme je suis un grand fan des voitures de tourisme, vous pouvez imaginer que je suis fier de porter les couleurs finlandaises sur la grille."

The post Buri en wildcard sur la Nordschleife du Nürburgring en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.