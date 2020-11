Magnus a été promu du TCR Europe au WTCR par l'équipe nationale du RACB - le programme de recherche de talents de la fédération belge - et a réussi le tour de force de se battre sur le podium lors de la première course de la saison du WTCR en Belgique.



Après avoir réussi à accrocher un sensationnel top 3 lors de la WTCR Race of Slovakia, Magnus, 21 ans, a remporté le titre de pilote Rookie du WTCR* à une épreuve de la fin de la saison.



Au volant de son Audi RS 3 LMS équipée par Goodyear, Magnus entame ce week-end la finale de la saison au MotorLand Aragón en tant que l'un des 11 pilotes en lice pour le titre de meilleur pilote de tourisme, en cinquième position au classement général.



"Ce fut une très bonne année, bien meilleure que ce que j'aurais pu penser ou espérer et c'est une chose très positive", a déclaré Magnus. "Si vous m'aviez dit qu'il aurait été possible pour moi de remporter le titre avant la dernière épreuve, je ne vous aurais pas cru. Mais je ne me concentre pas trop sur ce point car ce n'est pas l'année pour remporter le titre principal. Ce sera plutôt entre [Yann] Ehrlacher et [Esteban] Guerrieri mais c'est un bon sentiment d'avoir autant de points avant la fin de l'année".



Magnus est à 53 points du Goodyear #FollowTheLeader Ehrlacher, mais à 10 points du top 3.



"Pour être honnête, nous sommes assez loin en termes de points, et ce sera difficile [de remporter le titre]", a déclaré Magnus. "Mais quand c'est mathématiquement possible, c'est possible, alors vous devez vous lancer dans la bataille et je vais certainement me lancer, mais je sais que ce n'est pas très réaliste. Dans une année en tant que débutant, même avant la fin de la saison, je serais content d'être dans le top cinq, mais je ne me mets pas beaucoup de pression et j'essaierai d'en tirer le meilleur parti".



*Sous réserve de la publication des résultats finaux