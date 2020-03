N'ayant pu signé de podium en WTCR – FIA World Touring Car Cup 2019, Nicky Catsburg a de grands espoirs de terminer parmi les trois premiers lors de sa deuxième campagne dans la série.

Catsburg, 32 ans, a rejoint l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team pour laquelle il pilotera une Hyundai i30 N TCR. Il s'associera avec le rookie allemand Luca Engstler.



"Je suis très enthousiaste en vue de cette deuxième saison dans la série, et avec une nouvelle équipe", a déclaré le Néerlandais. "Engstler Motorsport a beaucoup d'expérience et de succès avec l'i30 N TCR dans le monde entier et, bien sûr, avant cela aussi. J'espère qu'ensemble, nous pourrons ajouter de nouveaux succès."



"J'ai vraiment apprécié de piloté la Hyundai i30 N TCR en FIA WTCR l'année dernière. La série compte certains des meilleurs pilotes de course et de tourisme du monde et est incroyablement compétitive sur la piste à chaque séance"

The post Catsburg a soif de podiums en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.