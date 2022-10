Vainqueur de course en WTCR - FIA World Touring Car Cup, Nicky Catsburg mettra le cap au Moyen Orient pour les deux derniers meetings décisifs à Bahreïn et en Arabie Saoudite, pour ce qui constituera un retour déjà très attendu du Néerlandais dans la discipline.

Catsburg, 34 ans, a pris part aux saisons deux et trois du WTCR, jouant le titre en 2019 avec le BRC Racing Team avant de rejoindre le Team Engstler pour 2020, toujours au volant d'une Hyundai i30 N TCR. Bien qu'il n'ait pas été en mesure d'enregistrer une victoire en course en 2019, il a remporté la troisième des trois courses au Slovakia Ring lors de son second exercice dans la série.



Après s'être concentré sur son impressionnante carrière en GT en 2021, Catsburg a montré ses compétences considérables dans la Coupe du monde FIA ETCR eTouring Car avec Hyundai Motorsport N cette saison et rejoint une équipe BRC en pleine ascension avec deux épreuve de WTCR restants au calendrier.



Avec 14 manches disputées, l'équipe italienne est en tête du championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup par équipe, tandis que son pilote vedette espagnol Mikel Azcona est le Goodyear #FollowTheLeader avec une marge de 35 points sur Néstor Girolami. Norbert Michelisz, le roi 2019 du WTCR avec le BRC, fait également partie de l'équipe et se rendra à la double confrontation au Moyen-Orient après avoir marqué de nombreux points.



Bien que le statut de wildcard de Catsburg ne lui permette pas de marquer des points, son rythme et son expérience feront de lui un allié de poids pour Azcona dans sa quête du titre pilotes en WTCR - FIA World Touring Car Cup, et un point de référence important pour les ingénieurs du BRC.



"L'ajout d'une troisième Hyundai Elantra N TCR à notre équipe est important pour nous, car nous voulons terminer la saison FIA WTCR avec de bons résultats dans toutes les sessions restantes ", a déclaré Gabriele Rizzo, le directeur de l'équipe BRC Racing."Mikel et Norbi ont fait un travail fantastique toute l'année contre des équipes plus importantes, et nous nous attendons à ce que l'opposition soit encore plus forte lors des derniers tours. Je suis impatient d'accueillir à nouveau Nicky dans l'équipe pour nous soutenir lors de ces courses. Il a montré dans le passé qu'il est très compétitif dans la série, et incroyablement rapide pour s'adapter à de nouveaux défis. Pour ses premières courses avec une nouvelle voiture, et sur de nouvelles pistes, cela sera essentiel non seulement pour lui mais aussi pour aider le reste de l'équipe pendant les week-ends de course à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Les données supplémentaires qu'il fournira seront importantes pour s'assurer que les trois pilotes du BRC Racing Team soient en tête de la grille et puissent terminer la saison 2022 aussi fort que possible."



Catsburg, qui a déjà roulé sur le Bahrain International Circuit mais ne connaît pas le Jeddah Corniche Circuit, a déclaré :"Je connais la série et l'équipe depuis les années précédentes et j'ai apprécié de courir et de travailler avec eux. Je suis très fier d'être le pilote appelé à venir dans la partie cruciale de la saison pour soutenir Mikel et l'équipe dans leur lutte pour le titre. A Bahreïn et en Arabie Saoudite, nous allons découvrir deux très beaux circuits, qui seront nouveaux pour presque tout le monde sur la grille. La Hyundai Elantra N TCR est une toute nouvelle voiture pour moi, mais je suis sûr que je peux être dans le rythme rapidement. J'espère pouvoir obtenir de bons résultats et aider l'équipe à terminer la saison en beauté".



Catsburg concourra sous la bannière du BRC Hyundai N Racing Team, tandis qu'Azcona et Micheliisz continueront à être engagés en tant que pilotes du BRC Hyundai N Squadra Corse.



Le circuit international de Bahreïn accueillera la WTCR Race of Bahrain, les 15e et 16e manches de la saison 2022 de la WTCR, du 10 au 12 novembre. Le circuit international de Jeddah accueillera la WTCR Race of Saudi Arabia, les 17e et 18e manches, du 25 au 27 novembre.

