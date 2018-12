Catsburg et Farfus ont eu un premier avant-goût de la Hyundai WTCR

Nicky Catsburg et Augusto Farfus ont pris pour la première fois le volant de leur Hyundai i30 N TCR alors que les préparations du département compétition client du constructeur coréen ont débuté au Portugal cette semaine.

Les deux nouveaux venus en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO ont rejoint Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini, le champion du WTCR OSCARO en 2018, à l'Autódromo Internacional Algarve, près de Portimão.



Michelisz et Tarquini ont partagé le temps de piste le premier jour, effectuant un certain nombre de vérifications et analysant différentes combinaisons de réglages d'amortisseurs et de ressorts afin de confirmer les essais au banc effectués précédemment par les ingénieurs du département clients de Hyundai.



Catsburg et Farfus ont pris la piste à leur tour dès la deuxième journée, signant des temps compétitifs et soulignant la forte performance et l'équilibre du châssis dès leur première sortie sur la voiture coréenne.



«Lorsque j'ai piloté pour la première fois la Hyundai i30 N TCR, je me suis tout de suite aperçu que c’était un type de voiture différent de celui que j’avais piloté auparavant, ma première dans une TCR», a déclaré le Néerlandais Catsburg. «Cependant, la maniabilité demeure assez similaire à celle des voitures à transmission avant que j'ai eu l'habitude de piloter auparavant; Vous devez la pousser d'une manière similaire pour en tirer la performance. Il est clair que Gabriele a fait un super boulot de développement sur la voiture, et que Hyundai Motorsport et leurs clients ont créé un package très compétitif".



Farfus a ajouté: «La dernière fois que j'ai couru sur une voiture à traction avant, c'était en 2006 mais, dès mes premiers tours dans la Hyundai i30 N TCR, je me suis senti à l'aise et en mesure d'attaquer. Avant que je prenne la piste, Gabriele et Norbi ont pu me donner une idée de à quoi s'attendre au niveau de l'équilibre du châssis, et leur expérience était vraiment précieuse. Mais j'ai quand même était surpris par la rapidité avec laquelle j'ai pu me mettre dans le rythme. C’est très agréable de commencer les vacances de Noël et du Nouvel An avec un premier test réussi et un sentiment positif à propos de la voiture et à propos de l'équipe cliente en FIA WTCR. »



Des essais supplémentaires sont prévus pour la nouvelle année lorsque le département compétition client de Hyundai confirmera de la répartition exacte de ses deux équipes de pilotes pour le WTCR OSCARO 2019.

The post Catsburg et Farfus ont eu un premier avant-goût de la Hyundai WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.