Catsburg parle de triomphe et de difficultés dans la deuxième partie de son podcast WTCR Fast Talk

Dans la deuxième partie du podcast WTCR Fast Talk consacré à Nicky Catsburg et présenté par Goodyear, le Néerlandais poursuit ses souvenirs d'une carrière qui a débuté comme une récompense pour ne pas avoir fumé à l'adolescence et qui a inclus la victoire dans une manche de championnat du monde de la FIA, en plus d'une foule d'autres succès dans des courses d'endurance.

Dans ce dernier épisode du WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, écoutable à partir de 14h00 CET aujourd'hui (vendredi) et animé par Martin Haven, Catsburg est typiquement engageant et disponible alors qu'il discute de certains des hauts et des bas qu'il a connus en compétition avec un toit sur la tête – comme un triomphe notable (à la WTCC Race of Russia en 2016) et quelques problèmes (à la WTCR Race of Japan en 2019).

S'étant concentré sur le GT en 2018, Catsburg était en retard d'un an sur la plupart de ses rivaux lorsqu'il a rejoint le WTCR – FIA World Touring Car Cup la saison dernière, s'alignant sur la #WTCR2019SUPERGRID dans une Hyundai i30 N TCR du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team. Et ce ne fut une campagne des plus simples.

"Le niveau était très, très relevé, il y avait quelques pilotes superstars et on avait l'impression que tout le monde voulait être là", dit Catsburg à propos de la vie au sein du WTCR l'année dernière. "C'était très intense et je me souviens que Norbi Michelisz était à un niveau extrêmement fort. Ça n'a certainement pas été ma saison la plus facile, peut-être la plus difficile globalement. La compétition était toujours amusante, mais il y a eu quelques moments où elle a un peu dépassé les limites en termes d'agressivité. J'y ai certainement joué un rôle et j'aurais aimé que certains événements ne se déroulent pas ainsi. Au final, Norbi, pilotant pour la même marque que moi, a remporté le championnat et cela a été extrêmement important pour nous en tant qu'équipe."

Le point de non retour est survenu à Suzuka en octobre dernier. Catsburg reprend l'histoire dans le WTCR Fast Talk présenté par Goodyear : "Les choses étaient assez agressives et je dirais que je suis certainement l'un des conducteurs les plus agressifs, mais c'est juste la façon dont je conduis. Parfois cela fonctionne très bien, et parfois [pas]. Pendant la saison, ces rôles de 'soutien' ont commencé à se développer et les gens commençaient à penser que chacun ne faisait que soutenir ses coéquipiers et sortir tous les autres, mais ce n'était pas le cas."

"À Suzuka, Norbi essayait de dépasser Andy [Priaulx]. Norbi se battait pour le championnat, il ne voulait pas prendre de risque et il m'a dit : 'Nicky, tu devrais essayer de dépasser Andy". La première chose qui s'est passée, c'est que je l'ai sorti. Tout le monde pense que j'ai fait ça exprès, mais si vous regardez la vidéo, c'est un incident de course. La question de savoir à qui la faute est imputable est un sujet de débat. Il [Priaulx] pensait évidemment que c'était ma faute, je pensais honnêtement que c'était la sienne. Mais dire ensuite que nous l'avons fait exprès, que nous avions l'intention d'éliminer quiconque, c'était vraiment trop. Je peux seulement dire que cet incident n'était absolument pas prévu et que je me suis senti très mal après parce que j'ai toujours eu le sentiment d'avoir une très bonne relation avec Andy."

Il y a eu des moments plus heureux en 2019, bien sûr."Prendre la pole position au Slovakia Ring et avoir Norbi dans mon sillage a été une expérience très cool", dit Catsburg. "À Macao, il a été très agréable de signer le meilleur tour du week-end car je ne me suis jamais senti à l'aise sur ce tracé [jusqu'à l'année dernière]."

La deuxième partie du podcast WTCR Fast Talk de Nicky Catsburg présenté par Goodyear, le fournisseur officiel de pneus du WTCR, et animé par Martin Haven, est disponible à partir de 14h00 CET aujourd'hui (12 juin). Cliquez ici pour écouter les première et deuxième parties, ou suivez ce lien : https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

