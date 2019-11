Catsburg remporte le TAG Heuer Best Lap Trophy à Macao en WTCR

Nicky Catsburg a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy grâce à son meilleur tour en Course 2 à la WTCR Race of Macau.

Le Néerlandais n'a fini que 12e après avoir rétrogradé au classement pour aider son coéquipier Norbert Michelisz à marquer des points cruciaux pour la course au titre sur la #RoadToMalaysia, mais il a quand même signé le meilleur temps : un chrono de 2'31"449 dans sa BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team i30 N TCR.



C'était plus rapide que l'effort d'Andy Priaulx, vainqueur de la Course 3, lors de cette dernière épreuve du week-end. Le pilote Lynk & Co a réussi un chrono de 2'31"712 avant de remporter sa première victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) était l'auteur du meilleur tour en Course 1 samedi, en 2'31"800.

