Catsburg révèle l’histoire derrière le design de son numéro de WTCR

Nicky Catsburg a choisi la simplicité pour son numéro de course alors qu'il se prépare pour sa première saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Le Néerlandais portera le numéro 88 sur sa Hyundai i30 N TCR avec les couleurs de son drapeau national au centre de son design.



"Mon design est assez simple", indique Catsburg. "J'ai utilisé les couleurs de mon casque qui sont de manière assez simple les couleurs du drapeau néerlandais. Je voulais y inclure le lion [des Pays-Bas] mais j'ai vu que [Esteban] Guerrieri avait pris quelque chose de similaire, alors au final c'est basique et simple, mais le numéro 88 sera celui qu'il faudra suivre cette saison !"



Au sujet de son choix de numéro, Catsburg, dont l'épouse attend un heureux événement, explique : "J'ai choisi le numéro 88 qui est en fait le jour de mon mariage, le 8 août. Comme vous le savez tous, il est important d'avoir le soutien de la maison, et je le fais donc pour récolter des points bonus de la part de ma femme !"



Les pilotes du WTCR/OSCARO sont invités à soumettre leur propre design de numéro de course auprès du promoteur Eurosport Events. Alors que les designs individuels ne figureront pas sur les côtés ou sur les parebrises des voitures en course en accord avec la réglementation sportive de la FIA pour le WTCR OSCARO, ils bénéficieront d'un certain nombre d'utilisation dont les graphismes télévisuels et du matériel pour les sessions d'autographes.

