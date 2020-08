Catsburg s’impose sur la piste la plus difficile du monde

-

Nicky Catsburg a confirmé son statut de favori à la victoire lorsque le WTCR - FIA World Touring Car Cup visitera la légendaire Nordchleife en septembre prochain.

Le pilote néerlandais a remporté la victoire au classement général et dans la catégorie SP9 Pro lors de la dernière manche des Nürburgring Endurance Series (NLS) le 1er août, au volant d'une BMW pour ROWE Racing.



Associé à son compatriote Stef Dusseldorp, Catsburg a terminé l'épreuve de quatre heures avec une marge de 20 secondes.



Bien que les deux courses de la WTCR sur la piste emblématique de 25,378 kilomètres soient nettement plus courtes, les pilotes ne refuseront jamais l'occasion de s'attaquer à ce tracé exigeant.



"C'était une belle course pour nous et c'était un plaisir de rouler avec Stef Dusseldorp, mon compatriote néerlandais", a déclaré Catsburg. "Peut-être que nous ne nous attendions pas toujours à gagner ici, mais l'équipe ROWE a été parfaite et n'a commis aucune erreur. Nous avions une excellente stratégie et comme toujours, piloter sur cette piste est vraiment cool. Je suis très heureux de ma première victoire de la saison".



Catsburg aura une autre occasion de renforcer ses connaissances déjà conséquentes de la Nordshleife lors de la prochaine course de la NLS, le 29 août.



La WTCR Race of Germany se déroulera sur la Nürburgring Nordschleife du 24 au 26 septembre. Catsburg pilotera une Hyundai i30 N TCR pour l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing.

