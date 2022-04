L'expérimenté Eric Cayrolle aura l'occasion d'effectuer ses débuts dans le championnat FIA Word Touring Car pour la première fois après plus de 20 ans dans la discipline, alors que le WTCR visitera sa course à domicile le prochain week-end.

Cayrolle, résident de la ville de Pau, sera en effet au départ de la WTCR Clean Fuels For All Race of France, pour les premières manches du WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup, au volant d'une Audi RS 3 LMS équipée de Goodyear et alignée sous la bannière Elite motorsport by Comtoyou.



Plus connu pour ses exploits en GT ces dernières saisons, Cayrolle, 59 ans, a remporté le classement du WTCC Trophy lors de la deuxième des deux courses du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA au Circuit de Pau-Ville en mai 2009. Il a marqué un point au championnat du monde à cette occasion, malgré un crash dans l'avant-dernier tour qui a provoqué un arrêt au drapeau rouge.



C'est la dernière fois que la ville du sud-ouest de la France a accueilli une épreuve du FIA World Touring Car, et le retour de la catégorie cette année, dans le cadre du Pau Motors Festival du 7 au 8 mai, est très attendu.



"Je vis à Pau, c'est mon circuit préféré, et ce sera la 29e édition de cette course pour moi", a déclaré le Français Cayrolle. "J'ai disputé la course du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA à Pau en 2009 et j'en garde un très bon souvenir car j'ai été le meilleur privé de la deuxième course, que j'ai gagnée sans passer la ligne d'arrivée."



Triple champion de France de Supertourisme, Cayrolle a effectué deux saisons complètes dans le Championnat d'Europe des Voitures de Tourisme de la FIA après avoir acquis de l'expérience en Formule Renault et en Formule 3 en France plus tôt dans sa carrière. Après un passage en GT français, Cayrolle a passé la saison 2021 dans l'Ultimate Cup Series et a remporté sa dernière course au Circuito do Estoril au Portugal. Le WTCR, qui a remplacé le WTCC en 2018, marque cependant un territoire inconnu pour Cayrolle.



"Je sais que la concurrence est très rude en WTCR et comme je n'ai pas piloté de traction avant depuis 20 ans, ce sera difficile et la voiture n'est pas celle à laquelle je suis habitué", a-t-il déclaré. "Tout sera difficile pour moi, mais je ne me suis fixé aucun objectif, si ce n'est de me faire plaisir."



Cayrolle est inscrit à la course WTCR Clean Fuels For All Race of France en tant que pilote wildcard. Bien que cela signifie qu'il ne peut pas marquer de point au classement général, il participera aux cérémonies de podium s'il termine l'une ou l'autre des courses dans les trois premiers au classement général ou dans le Trophée WTCR, qui est destiné aux pilotes concourant sans le soutien des constructeurs. En vertu des nouvelles règles pour 2022, les coureurs wildcard seront éligibles pour les points du Trophée WTCR.



"Je fais juste cette course [en tant que wildcard] et je suis allé à Vallelunga pour tester la voiture", a déclaré Cayrolle. "J'ai piloté pendant environ 50 tours, j'ai donc une certaine compréhension de la voiture et, bien sûr, je connais Pau. Et comme c'est un circuit en ville, vous ne pouvez pas faire d'erreur."



