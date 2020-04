Ce jour dans l’histoire du WTCR : nul n’était plus rapide que Norbi

-

Norbert Michelisz est entré dans l'histoire du Hungaroring le 29 avril 2018 en s'adjugeant le record du circuit hongrois de 4,381 km en 1m52.176s.

Au volant d'une Hyundai i30 N TCR du BRC Racing Team, le héros local a établi cette référence lors de la phase appelée Q2 de la deuxième qualification pour la WTCR Race of Hungary.

Michelisz a été le roi des qualifications lors de sa course nationale en WTCR - FIA World Touring Car Cup. Le 28 avril 2018, il a remporté la DHL Pole Position pour la Course 1 avec un temps de 1m52.644s. Il était également en tête à la fin de la Seconde Qualification le lendemain, bien qu'avec un meilleur tour légèrement plus lent de 1m52.365s en Q3.

Pour mémoire, son tour de Pole Position DHL lors de la Seconde Qualification pour la WTCR Race of Hungary en 2019 a été de 1m52.784s.

