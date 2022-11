Mikel Azcona est bien parti pour remporter le championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup, avec une avance de 60 points sur Néstor Girolami. Mais il lui en faut cinq de plus pour s’assurer de ce titre très convoité dès aujourd'hui (samedi).

Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse peut être titré provisoirement King of WTCR avant même de disputer une course demain (dimanche), à condition de compter 56 points d’avance sur Girolami après la séance de Qualification qui doit débuter à 18h30, heure locale (16h30 à Paris), aujourd’hui.



Cela pourrait être possible si Azcona réalise au moins le troisième chrono à l’issue des trois phases de Qualification.



S’il est troisième après Q3, Azcona inscrira six points qui le mettront hors d’atteinte de Girolami avant les deux courses de dimanche et feront de lui le premier Espagnol à décrocher le titre en WTCR.



Pour empocher le titre provisoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup for Teams, BRC Hyundai N Squadra Corse devra compter 98 points d’avance sur ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, qui aligne des Honda, après la Qualification. L’écart est actuellement de 104 points.



La Qualification sera retransmise en direct sur Eurosport 1, Eurosport Player et chez les diffuseurs autour du monde.



CliquezICIpour voir les classements provisoires.

