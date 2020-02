Ce que pense Esteban de son coéquipier en WTCR pour Bebu Day

Compatriotes, amis et coéquipiers, Néstor Girolami et Esteban Guerrieri entretiennent l'une des relations les plus étroites en WTCR – FIA World Touring Car Cup. Mais que pense Guerrieri de Bebu ?

“C'est quelqu'un de super et un grand pilote, l'un des meilleurs. Il est très motivé, prête beaucoup d'attention aux détails, et il est suffisamment malin pour changer les choses quand c'est nécessaire. Il est très critique envers lui-même.”



“Auparavant, j'ai visualisé quelque chose avec Néstor et moi dans la même équipe, et c'est exactement ce qui s'est produit. Que cette vision soit devenue réalité me rend très heureux. Il fait tout avec beaucoup de détail, il est très travailleur, il méritait une nouvelle opportunité et il l'a eue. C'est mon ami, mais il peut aussi me tirer vers le haut. J'aime toujours les challenges les plus relevés, je n'aime pas me cacher derrière quelque chose, que ce soit en sport auto ou dans la vie.”

