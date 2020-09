C’est jour de course en WTCR – FIA World Touring Car Cup. Les deux premières manches de la saison 2020 tant attendue se dérouleront à 10h30 et 14h15 CET et seront diffusées dans le monde entier.

L’Argentin Néstor Girolami s’élancera de la DHL Pole Position pour la Course 1 sur sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport équipée de pneus Goodyear, avec à ses côtés sur la première ligne le Français Jean-Karl Vernay au volant de l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne.

Le concurrent du WTCR Trophy Nathanaël Berthon occupera la DHL Pole Position de la Course 2 après un tour étincelant en qualification avec son Audi RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport. Il a devancé hier après-midi son compatriote Yann Ehrlacher (Lynk & Co de Cyan Racing), lui-même suivi de Gilles Magnus, héros local et pilote du RACB National Team.

Magnus est le mieux placé des candidats au FIA Rookie Award, alors que les points inscrits par Ehrlacher en Qualifications Q1 et Q3 en font le #FollowTheLeader de Goodyear.

La Course 1 se déroulera sur 13 tours du circuit de Zolder long de 4,0 kilomètres. La Course 2 comprendra trois tours de plus.

Via sa campagne #RaceToCare qui durera toute la saison, Eurosport Events, promoteur du championnat WTCR, donne un euro, dans le cadre de la la lutte contre la COVID-19, pour chaque kilomètre parcouru en qualification et en course par chaque pilote engagé à l’année.

