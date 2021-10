Alors que c'est au tour des pilotes du championnat d'endurance moto FIM de prendre la piste samedi sur l'Autodrom Most en vue de la course de 6 Heures, voici un rappel de ce qu'il s'est passé en WTCR jusqu'ici.

*Mikel Azcona rejoint la liste des poleman en WTCR grâce à son tour sensationnel en qualification vendredi.



*Le pilote espagnol est maintenant... à Barcelone où il se prépare à aller chercher le titre de champion en TCR Europe avant de retourner en République tchèque pour les courses de dimanche.



*Yann Ehrlacher accroît son avance en tête du championnat grâce aux trois points marqués pour sa troisième place en qualification.



*En revanche, son équipier Santiago Urrutia, jeune étoile de l'équipe Cyan Lynk & Co, ne s'explique pas son manque de rythme qui l'a fait se contenter du 15e rang, alors qu'il a remporté la course précédente en Hongrie.



*Nathanaël Berthon s'est montré le plus rapide des pilotes Audi, alors que des problèmes mécaniques ont touché ses trois coéquipiers de l'équipe Comtoyou, Tom Coronel, Gilles Magnus et Frédéric Vervisch, lequel recevra une pénalité sur la grille pour un changement de moteur entre les séances d'essais.



*Rob Huff a raté de 0,010s la qualification pour la Q2, suite à un bel effort dans les derniers instants de la Q1 de la part de Gabriele Tarquini. 0,7 secondes séparent les 18 premiers de la Q1.



*Petr Fulín est le héros local à plus d'un titre puisque le pilote tchèque a hérité de la pole position en grille inversée pour la course d'ouverture de dimanche.



*Esteban Guerrieri est le premier pilote Honda qualifié, en quatrième position, mais le pilote argentin prendra le départ de la course 1 deux places plus loin que prévu après avoir gêné Coronel pendant la Q1.

