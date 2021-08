L’action en piste commence aujourd’hui sur la WTCR Race of Hungary avec deux séances d’essais libres et les Qualifications.

Les Essais Libres 1 se dérouleront de 9h30 à 10h30 CET et les Essais Libres 2 de 12h30 à 13h00.

La séance de qualification divisée en trois phases débutera à 15h30, dont sortiront les détenteurs de la pole position pour la Course 1 et la Course 2 qui auront lieu dimanche.

