Ce samedi sur la WTCR Race of Netherlands

Le week-end de la WTC Race of Netherlands passe au rapport supérieur aujourd'hui (samedi) avec la Première Qualification et la Course 1 au programme sur le Jumbo Racegaden.

Après les Essais Libres du vendredi, qui ont vu Attila Tassi et Thed Björk donner le rythme, la journée débute par la Première Qualification à partir de 08h05, heure locale, suivie à 14h35 de la Course 1 d'une distance de 12 tours.

Des milliers de fans sont attendus tout au long du week-end à Zandvoort, où la star néerlandaise Max Verstappen fera une démonstration sur une Red Bull de Formule Un.

