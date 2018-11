Ceccon a prouvé qu’il était humain après tout en WTCR

Kevin Ceccon s'est excusé auprès du Team Mulsanne après une erreur de placement sur la grille de départ qui l'a privé d'un doublé lors de la WTCR JVC KENWOOD Race of Japan.

Ceccon, pour son quatrième week-end seulement en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, s'est vu pénalisé de cinq secondes car les quatre roues de son Alfa Romeo Giulietta TCR n'était pas posées correctement sur son emplacement de la grille de départ lorsqu'il s'est aligné sur la Pole Position DHL pour la course 3 de Suzuka le dimanche.



"Je n'ai pas réalisé que je n'était pas positionné sur mon emplacement sur la grille", a expliqué le jeune talent italien de 25 ans. "J'ai fait une erreur, je suis désolé pour l'équipe, mais ce sont des choses qui peuvent arriver".



Ceccon a finalement été classé troisième après avoir chuté au quatrième rang sur la piste suite à un mauvais départ. "Après le virage numéro un, j'étais assez loin", continue-t-il. "Puis j'ai à nouveau dépassé Aurélien [Comte] au virage Spoon, puis [Yann] Ehrlacher également, puis j'ai rattrapé Gabriele [Tarquini]. Il s'est comporté en gentleman en me laissant passer car il n'y avait pas de course entre lui et moi.



"Puis c'était comme en qualification pour moi, pendant six ou sept tours d'affilée j'ai attaqué comme jamais, pas pour moi mais pour l'équipe car nous étions vraiment très rapides ce week-end. Et je voulais aller chercher au moins un autre podium pour eux. Quoi qu'il en soit, deux podiums, une victoire et une pole position à Suzuka, je pense que ce n'est pas mal".

