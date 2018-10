Ceccon espère être un as de la course en ville en WTCR

Kevin Ceccon entend capitaliser sur ses exploits dans les courses en ville lorsque le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO reprendra à Wuhan cette semaine.

La cité de la Chine centrale est la plaque tournante de l'industrie automobile dans le pays et accueille cette semaine un grand festival du sport automobile sur une piste difficile de 2,984 kilomètres.



Ceccon est un expert des courses en ville, lui qui a remporté deux podiums à Monaco en trois participations au cours de sa carrière en monoplace. Il espère confirmer sa bonne forme sur ce type de cicruit lors de la WTCR Race of China-Wuhan du 5 au 7 octobre.



"En regardant Wuhan, je suis assez confiant en abordant ce genre de circuit en ville, que j'ai toujours apprecié dans ma carrière jusqu'à présent", a déclaré Ceccon, qui a également des raisons d'être positif après le week-end de la course WTCR de China-Ningbo. .



«Lors des qualifications, samedi, nous étions sur le point de réaliser une performance historique, mais le drapeau rouge nous a empêché de prendre le sixième temps et de partir de la troisième ligne de la grille. Malheureusement, dimanche, nous n’avons pas été en mesure de suivre le même rythme, mais nous nous sommes néanmoins battus pour le top 10 dans toutes les courses.



Le coéquipier de Ceccon, le multiple champion de supertourisme Fabrizio Giovanardi, a ajouté: «Après les qualifications, nous avons décidé de remplacer le moteur de ma voiture. À ce stade, les performances étaient bien meilleures, mais en partant de l’arrière, le top 10 était trop loin à atteindre. Tout peut arriver sur les pistesen ville, mais nous espérons pouvoir être compétitifs en qualifications et ensuite jouer nos chances dans les courses. ”

