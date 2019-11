Ceccon : Mes dépassements méritaient un podium en WTCR

Kevin Ceccon déclare que ses nombreux dépassements à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan auraient mérité un podium à Suzuka.

Ceccon s'est emparé de la troisième place en Course 3 lorsque Tiago Monteiro est rentré au stand par erreur sous safety car en fin de course, mais il a ensuite perdu ce résultat lorsqu'il a été pénalisé de cinq secondes en raison d'un accrochage avec Rob Huff plus tôt dans la course.



Cependant, ayant dépassé quatre voitures en Course 3, Ceccon estime que sa sixième place ne récompense pas sa performance à sa juste valeur.



“Je veux me rappeler que je partais septième lors de cette course,” déclare Ceccon. “J'ai hérité de [la troisième place], mais avant ça j'ai doublé beaucoup de pilotes et la course a été longue, surtout sur un tel circuit où c'est très difficile de dépasser.”



Michela Cerruti, directrice des opérations chez Romeo Ferraris, entreprise qui exploite l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR de Ceccon en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, ajoute : “Kevin a parfaitement piloté une voiture qui, malgré le poids supplémentaire, est la seule à avoir gagné des places. Nous ne devrions pas oublier non plus que vendredi, en essais libres, c'était la première fois que nous faisions rouler cette voiture sous la pluie, et l'excellent travail de nos techniciens pour trouver les bons réglages et parfaire la gestion des pneus a été crucial.”



Ceccon a quitté le Japon avec un meilleur résultat de quatrième en Course 2, tandis que l'autre pilote du Team Mulsanne, Ma Qinghua, n'a pu faire mieux que neuvième en Course 1.

