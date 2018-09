Ceccon récompensé par une aventure en WTCR en Asie

Les débuts impressionnants de Kevin Ceccon en WTCR — FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO ont été récompensés par un entrainement jusqu’à la fin de la saison avec l’équipe Mulsanne.

Ceccon, vainqueur en Auto GP, en Formule 3 et en GP3, a marqué des points lors de sa première participation au championnat lors de la WTCR Race of Slovakia à la mi-juillet, après un court test en amont.



Depuis lors, l'équipe Mulsanne, qui aligne l'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris dans le WTCR OSCARO, a effectué une analyse approfondie de la performance de Ceccon au Slovakia Ring - il a terminé sixième dans la course 3 - et a recruté l'italien de 24 ans. pour le prochain double rendez-vous en Chine, plus les courses au Japon et à Macao après que les deux parties soient parvenues à un accord.



Il s'associera au multiple vainqueur en voitures de tourisme, et compatriote italien, Fabrizio Giovanardi, alors qu'il aborde un nouveau chapitre de son aventure dans le sport automobile.



Michela Cerruti, directeur des opérations de Romeo Ferraris, a déclaré : «Nous avons été très impressionnés par la performance de Kevin au Slovakiaring. L'embaucher représentait une sorte de risque, que nous avons décidé de prendre, et nous avons été récompensés par un résultat dans les points qui s'est ajouté au meilleur résultat de l'année pour Fabrizio. »



Ceccon a déclaré : «Je suis très heureux de continuer dans le WTCR OSCARO. L’opportunité qui m'a été donnée n’a pas été un défi facile pour moi, mais le fait que le Team Mulsanne et Romeo Ferraris aient décidé de me reconfirmer pour les manches restantes du championnat signifie qu’ils étaient satisfaits de mon travail et j’espère les remercier de leur confiance sur la piste."



François Ribeiro, directeur d’Eurosport Events, le promoteur du WTCR OSCARO, a déclaré: «Malgré son absence d’expérience supertourisme, Kevin a réalisé une performance impressionnante pour ses débuts et son potentiel a été récompensé par l’équipe Mulsanne. Il est clairement un bon jeune pilote avec beaucoup de promesses et nous avons hâte de voir cela se développer lors des prochaines courses en Asie. »

The post Ceccon récompensé par une aventure en WTCR en Asie appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.