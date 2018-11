Kevin Ceccon a remercié le Team Mulsanne pour le rôle joué dans le fait de transformer cet ancien pilote de monoplace en brillant pilote de supertourisme.

Ceccon est devenu un pilote à suivre lors de la seconde partie de la saison inaugurale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, marquant des points lors de ses débuts en Slovaquie, avant de signer sa première DHL Pole Position et sa première victoire lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.



"Cette demi-saison en WTCR a été un voyage merveilleux pour moi et je remercie Michela Cerruti et le Team Mulsanne pour cette opportunité", a déclaré Ceccon après la dernière de la saison à Macao."



Cerruti est responsable des opérations chez Romeo Ferraris et a joué un rôle clé dans le recrutement de Ceccon, initialement en remplacement temporaire de Gianni Morbidelli en Slovaquie avant la signature définitive du pilote de 25 ans pour les épreuves de clôture de la saison du WTCR OSCARO en Asie.



Bien que Ceccon n'ait pas encore annoncé ses projets pour 2019, il a précédemment déclaré que le WTCR était désormais au centre de ses préoccupations, ayant annoncé la fin de ses ambitions en monoplace.



Cliquezicipour revoir la première victoire de Ceccon en WTCR OSCARO.

The post Ceccon remercie le Team Mulsanne après une « magnifique journée » en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.