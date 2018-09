Cela vaut le coup d’attendre pour Berthon en WTCR

Nathanaël Berthon s'est hissé dans le top 5 lors de la reprise du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO après la longue trêve estivale sur le Ningbo International Speedpark vendredi.

Après des essais libres 1 frustrants qui l'ont vu ne pas réussir à enregistrer un temps de tour significatif sur son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing, le Français a terminé cinquième des essais libres 2, une place devant son coéquipier Frédéric Vervisch.



"Avec l'équipe Comtoyou, nous sommes assez satisfaits de la performance que nous avons eue avec Fred, les 4e et 5e chronos sont positifs pour nous car, durant toute la saison, nous avons eu un peu de difficulté", a déclaré Berthon. «C’est juste les essais libres 2 et nous allons voir comment cela va se passer en qualifications. Peut-être que les autres n’ont pas attaqué, mais nous avons encore des choses dans nos poches. Mais nous sommes assez confiants et satisfaits du travail que nous avons accompli sur ce circuit difficile que je viens de découvrir. »



N'ayant pas été au volant d'une voiture de course pendant 10 semaines, Berthon a déclaré qu'il était heureux d'être de retour au combat. «En fait, c’est la première fois depuis le début de ma carrière que j’ai un mois et demi de congé. J’ai vraiment apprécié cette fois-ci, mais c’est bien d’être de retour dans la course. Cela fait longtemps que je n’avais pas eu de volant en main. "

