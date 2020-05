Celui qui aurait dû être Champion du monde : Le podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear

-

Tiago Monteiro est peut-être entré dans l'histoire comme le champion du monde qui ne l'a jamais été après qu'un accident d'essai lui ait laissé de graves blessures à la tête, aux yeux et au cou qui ont non seulement anéanti ses espoirs de remporter le titre WTCC en 2017, mais qui auraient pu facilement l'empêcher de vivre une vie normale, sans parler de la possibilité de courir à nouveau.

Cependant, comme il le révèle dans le dernier épisode de la série de podcast WTCR Fast Talk présentée par Goodyear et animée par Martin Haven, la voix de WTCR, la vie avait déjà été vécue au maximum.



Monteiro avait 18 ans lorsqu'il a couru pour la première fois, de manière inhabituellement tardive, en Porsche Carrera Cup France. Mais plutôt que de suivre la voie du GT, le pilote portugais a été conseillé d'utiliser ses talents dans les courses en monoplace. Et après des passages en Formule 3, Formule 3000 et ChampCar, Monteiro est passé à la Formule 1 où il est devenu le seul pilote de son pays à terminer sur un podium en Grand Prix.



Il s'est ensuite installé dans des voitures de tourisme et était en passe de remporter le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA WTCC en 2017 lorsqu'une défaillance des freins l'a fait sortir de la piste et s'écraser dans un mur de béton du circuit de Barcelone - Catalunya à près de 190 km/h, le 6 septembre de la même année.



"J'ai freiné et il ne s'est rien passé", se souvient Monteiro au sujet de l'accident survenu lors des essais précédant l'étape asiatique de la saison WTCC, qu'il devait démarrer en tête du classement. "J'ai tiré le frein à main mais rien ne s'est passé, j'ai descendu une vitesse mais cela ne m'a pas permis de ralentir davantage. J'ai vu le mur arriver à très grande vitesse. Ma réaction a été "pas question, je ne vais pas frapper le mur de front", alors j'ai essayé de prendre le virage. Mais à cette vitesse, de côté dans l'herbe, la voiture a tourné, ce qui l'a ralentie à 186 km/h au moment de l'impact".



Monteiro a passé des semaines à l'hôpital, dont plusieurs en soins intensifs. Il n'a pas pu voir pendant un certain temps, il a souffert de graves maux de tête, mais il n'a jamais perdu l'espoir de retrouver le sport dont il est tombé amoureux à l'adolescence, alors qu'il se formait pour une carrière dans la gestion hôtelière. Son rétablissement a été aussi long que pénible et a nécessité une myriade de traitements et de procédures, y compris dans des centres spécialisés aux États-Unis. Mais il ne se contentera pas de courir à nouveau, il reviendra pour gagner à nouveau.



Son retour à la course lors de la WTCR Race of Japan le 26 octobre 2018 a eu lieu exactement 415 jours après son accident en essai. Monteiro s'est ensuite engagé pour la saison complète du WTCR en 2019, où il a remporté une victoire pleine d'émotions et de joie dans les rues de Vila Real, sa ville natale.



En combinant une deuxième saison avec Honda en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020, et la gestion de son entreprise de gestion de pilotes Skywalker, Monteiro reste un bel exemple. Son podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, le fournisseur officiel de pneus de la WTCR, est disponible en deux parties sur FIAWTCR.com et sur d'autres supports à partir de 12h00 CET aujourd'hui (13 mai), la deuxième partie étant disponible à partir de 12h00 CET le 15 mai.



Cliquezicipour écouter ou suivez ce lien :https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

WTCR Souvenirs de Macao : Chauds et froids pour Yvan Muller IL Y A 20 HEURES

The post Celui qui aurait dû être Champion du monde : Le podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear consacré à Monteiro : les hôtels, la F1, l”enfer et le retour au top appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR La fin de l’attente pour Priaulx à Macao IL Y A UN JOUR